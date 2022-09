Ostrov nechá zpracovat studii zástavby pro oblast u Jáchymovské ulice

Město ale chce mít jasnou představu o etapách zástavby a parametrech, které může tato rozvojová oblast nabídnout. Územní rozhodnutí o zástavbě oblasti bytovými domy a potřebnou infrastrukturou je vydané. Město tak podle Bureše potřebuje vědět, jaký je krok za krokem další postup ať už pro město, pro případné developery nebo jednání se státem. „Takovou velkou lokalitu jsme tu dlouho neměli, snad od 60. let minulého století. Nechceme proto udělat nějakou chybu,“ dodal starosta Ostrova Jan Bureš (ODS).

Pozemky mají asi 19 hektarů, vzniknout by na nich podle Bureše mohlo asi 200 bytů pro obyvatele Ostrova nebo lidi, kteří se rozhodnou do města přistěhovat. „Logicky by se s takto velkou investicí měly pojit i nebytové prostory, aby nevzniklo jen samotné sídliště bez provozoven, obchodů, restaurací a podobně,“ podotkl starosta Ostrova.