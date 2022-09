Oprava památkově chráněné Myslivny v Ostrově bude hotová ke konci roku

Pokročilost stavebních prací si mohou lidé mimořádně prohlédnout v sobotu 10. září. „V horních patrech už jsou položené dlažby i obklady, jsou zakryté podhledy a nyní se přesunuly práce do spodních pater. Tam už jsou hrubé práce také hotové. Ve spodních prostorách připravujeme expozici porcelánu, máme na to studii, jak by to celé mělo vypadat,“ uvedl místostarosta Marek Poledníček (nez.).