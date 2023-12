Perlová cyklostezka propojí v příštím roce Aš s Německem

„Převážná část této cyklostezky se nachází v Německu, značku cyklostezka mezinárodní získá díky přibližně 200 metrům cesty, které stezku přivedou přes hranici blíže k Aši, do lokality za prodejní komplex Travel Free,“ uvedl Vrbata. Povede těsně u hraničního přechodu Aš–Wildenau. Napojit by se měla do budoucna na nově vznikající průmyslovou zónu u Aše.

První mezinárodní cyklostezkou vedoucí z Aše do Německa byla takzvaná Mostní cyklostezka, dokončená v roce 2012. Cyklisty vede z Aše do německého Selbu a Wunsiedelu. O rok později byla postavena stezka pro cyklisty podél Halštrova, která vede z ašské obce Doubrava do německých lázní Bad Elster a dále do Olesnitz.