Saunový svět bazénu hotelu Thermal je ode dneška v provozu

O spuštění plného provozu v pátek na svých webových stránkách informovala společnost Saunia, která bazén i saunový svět v pronájmu provozuje. Saunový svět byl poslední částí rekonstrukce státního hotelu a ikonického venkovního bazénu. Když se vloni v srpnu slavnostně otevíral za přítomnosti tehdejší ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), očekávalo se, že i saunové centrum se dokončí do loňského podzimu. Jenže kvůli řadě problémů se stavba výrazně prodloužila. V lednu pak byl pro nedodělky uzavřen i bazén.

Na středeční tiskové konferenci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ředitel hotelu Vladimír Novák sliboval, že do festivalu bude v provozu i saunový svět. Dnes Saunia ohlásila, že celý komplex funguje naplno.

Hotel Thermal, který je ve vlastnictví státu a spravuje ho ministerstvo financí, investoval dosud do rekonstrukce asi 680 až 700 milionů korun. Většina z toho šla do zateplení a zlepšení energetické náročnosti hotelu. V interiérech se ale hotel snažit v maximální míře dodržet původní vhled podle návrhu manželů Machoninových ze 70. let minulého století. Například i pasáž hotelu, která je nyní srdcem filmového festivalu, je pro běžného návštěvníka stejná, jako bývala, přesto ale modernizovaná. Hlavní prvky jsou k nerozeznání od původních.