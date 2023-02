Sokolov chystá po celém městě stovky nových parkovacích míst

Aktuálně vedení města připravuje stavbu parkoviště v Sokolovské ulici u lékárny Herba. Vzniknout by tam mělo 60 míst, náklady se odhadují na 12 milionů korun. Druhé parkoviště se chystá v Heyrovského ulici za domovem pro seniory. Podle projektu by tam měly být čtyři desítky parkovacích míst, náklady na stavbu jsou téměř deset milionů korun. Obě parkoviště by měla být hotová do listopadu. Třetí je letos v plánu ve Vítězné ulici u Domova dětí a mládeže.