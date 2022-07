Stavaři sundali lávku nad rušnou Ašskou ulicí v Chebu, čeká ji rekonstrukce

Město za novou lávku zaplatí 13,5 milionu korun včetně DPH. Snesení lávky doprovázela uzavírka úseku Ašské ulice. Osobní auta i kamiony musely jezdit přes okolní městské ulice. „Vysoutěžili jsme vítěze veřejné soutěže, je to společnost Lemonta ze Sokolova. Ta si převzala staveniště počátkem července. Po snesení lávky předpokládáme postupné vyrábění nového tělesa lávky, na to bude zhotovitel potřebovat spojku do Havlíčkovy ulice. Ta bude proto od září do prosince uzavřená. A počátkem prosince by se předběžně mělo osadit nové těleso lávky,“ uvedl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý (VPM).