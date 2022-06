Stavební část Parku historie v Aši je hotová, investice bude 80 milionů

Jedna z největších investic města za poslední léta vyjde na bezmála 80 milionů korun. Park se nachází v historické části města, kde kdysi býval evangelický hřbitov. Během terénních úprav na tříhektarovém území narazili stavebníci na staré hroby, lidské ostatky či pozůstatky staveb. Objevili také historické sklepy, které město nechalo vyčistit a prozkoumat. Opravili také nejstarší stavbu ve městě, kamenný most z roku 1724, a postavili novou visutou lávku. V parku jsou nové cesty, zeleň i mobiliář. První část vyšla na 60 milionů korun.

Projekt nyní pokračuje stavbou dětského hřiště za téměř 15 milionů korun. Hotové by mělo být na konci srpna. Nejen pro turisty připravuje město virtuální naučnou stezku, kterou si mohou zobrazit na svých mobilech nebo tabletech. Dokončena by měla být do konce roku, město na ni dalo 2,5 milionu korun.