V bývalých jeslích v Karlových Varech vznikne mateřské centrum

Mateřské centrum zde v září otevře novou dětskou skupinu pro děti od jednoho roku do šesti let věku. Jde o podporu zejména pro mladé rodiny s malými dětmi.

Mateřské centrum Karlovy Vary bude od září v dětských skupinách pečovat o zhruba 90 dětí. V prostorách v Mozartově ulici najde útočiště dětská skupina Karlík. „Půjde o jazykově zaměřenou skupinu s kapacitou 23 dětí od jednoho roku do šesti let věku. Budeme do ní přijímat i děti jiných národností, aktuálně půjde zejména o děti ukrajinských uprchlíků. Podmínkou je, aby jejich rodiče měli platnou zaměstnaneckou smlouvu,“ uvedla ředitelka mateřského centra Žaneta Salátová. Karlík podle ní částečně převezme funkci adaptační skupiny, kterou mateřské centrum do konce prázdnin provozuje v centru humanitární pomoci na nábřeží Jana Palacha.