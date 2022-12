V Chebu chtějí v roce 2023 dokončit dvě lávky pro pěší

Na dokončení čeká i lávka přes Ašskou ulici. Město ale čekají i další investice do mostních konstrukcí, a to jak oprav, tak možná i stavby nových mostů, řekl ČTK místostarosta Chebu Pavel Pagáč (Volba pro kraj).

„Stavby obou lávek probíhají podle plánovaných harmonogramů,“ uvedl Pagáč. U lávky přes nádraží pokračuje postupné vysouvání částí lávky nad kolejištěm podle harmonogramu. Poslední segment by se měl vysouvat a tím propojit oba okraje budoucí lávky začátkem února příštího roku. Celkové dokončení by mělo být v září 2023, uvedl Pagáč.

Cheb by také chtěl v příštích letech vyřešit problematický stav lávky do Hájů, která vede nad železniční tratí. Podle projektu by se stavba nové měla řešit zároveň s vybudováním tunelu pod lávkou. Podle Pagáče ale vzhledem k nákladům bude potřeba na stavbu získat dotaci.

Město by se v budoucnu mohlo dočkat i nového mostu u Ottova jezu. Ten by mohl odklonit dopravu od Karlových Varů směrem na Ašskou ulici, aniž by auta musela vjíždět do rušného centra města. Podle Pagáče by město chtělo v následujících letech začít alespoň s přípravou stavební dokumentace.