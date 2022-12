V Karlovarském kraji začne platit nový jízdní řád, rozšíří se víkendové spoje

ČD rozšíří nabídku víkendových spojů, například z Karlových Varů do Nejdku nebo z Aše do Hranic, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Českých drah Petr Pošta. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince příštího roku.

ČD rozšíří nabídku víkendových spojů na základě objednávky krajského úřadu. Na trati z Karlových Varů směrem do Johanngeorgenstadtu pojede o víkendech nový vlak s odjezdem z Karlových Varů ve 21:50 s příjezdem do Nejdku ve 22:17.

Nové spoje jsou naplánované také o letních prázdninách. O víkendech během prázdnin pojede nový pár vlaků z Aše do Hranic a zpět. Z Aše bude odjíždět v 10:10, zpět z Hranic pak v 11:13. Na trati mezi Bečovem nad Teplou a Rakovníkem bude prodloužen dopolední víkendový vlak Bečov nad Teplou – Žlutice až do Chyše. Z Bečova bude odjíždět v 9:29, do Chyše přijede v 10:39. V opačném směru pojede o víkendech a svátcích během letních prázdnin nový vlak s odjezdem z Chyše v 10:43 do Žlutic.