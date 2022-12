Cesta na trati mezi Prahou a Budějovicemi se s novým jízdním řádem zkrátí

Do konce ledna 2023 bude pokračovat zkušební provoz RegioPanterů na trati do Lipna nad Vltavou. Koncem příštího roku nasadí České dráhy (ČD) nové motorové soupravy mezi Táborem a Červenou nad Vltavou. Na trati z Rybníka do Lipna nad Vltavou bude mimo letní sezonu méně spojů. Nový ranní vlak pojede z Budějovic do Strakonic. Vyplývá to z tiskové zprávy ČD. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince příštího roku.

Jihočeský kraj zaplatí příští rok Českým drahám za vlakový provoz 757 milionů korun. Všem železničním dopravcům včetně firmy GW Train a jízd trolejbusů v českobudějovické MHD to bude 920 milionů, řekl dnes ČTK Jiří Kafka, jednatel společnosti Jikord, která je jihočeským koordinátorem dopravy.

Rozsah dopravy, kterou zajistí ČD v kraji od 11. prosince, zůstane podobný jako nyní. Jejich vlaky na jihu Čech ujedou za rok 4,69 milionu kilometrů. V kraji pojede v pracovní dny 331 vlaků. Nový jízdní řád reaguje na dva zmodernizované úseky hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Nové vlaky umožní rychlost až 160 kilometrů za hodinu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ČD Petr Pošta.

Do konce ledna 2023 bude pokračovat zkušební provoz souprav RegioPanter na trati do Lipna nad Vltavou. Také se tam o měsíc zkrátí takzvané letní období, čímž se ušetří ujeté kilometry. „V létě jezdí víc spojů, třeba víc víkendových spojů, kdy jezdí turisti,“ řekl ČTK mluvčí drah Petr Šťáhlavský. Letní období potrvá nově od 29. května do 1. října. Podle národního dopravce to zároveň umožní zavést na trati nové vlaky.

Letos nasadily ČD postupně nové soupravy RegioPanter na všechny regionální vlaky elektrické trakce a částečně také na trati České Budějovice - Summerau. V závěru příštího roku s těmito vozidly počítají také pro trať mezi Táborem a Červenou nad Vltavou.