Archeologové u Milovic na Jičínsku našli část antické nádoby z 5. století př. n.l.

Loni mezi obcemi Klenice a Horní Černůtky narazili na pohřebiště ze starší doby bronzové, ze starší fáze únětické kultury datované do období 2200 až 2150 před naším letopočtem. U Sadové loni objevili ostatky krávy uložené v jámě v období od 18. do 20. století. Nález označili za kuriózní, protože kráva přišla o hlavu, která byla uložena do zřejmě vykuchaného břicha. Zvíře mělo i uříznuté rohy, také ty měla dané mimo. „Šlo o zásah, který měl umožnit snazší uložení zvířete do země. Nešlo tedy o žádné praktiky lidové magie,“ řekl ČTK Rytíř.