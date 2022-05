Bylinková zahrada v areálu hospitalu Kuks láká na desítky rozkvetlých rostlin

Ve volně přístupné zahradě rozdělené do více než 140 čtverců je k vidění přes 200 druhů rostlin. „Momentálně nakvétají jarní rostliny, ale i ovocné stromy v našich sadech. K vidění jsou samozřejmě také tulipány, narcisy, petrklíče nebo plicníky, tedy rostliny, které lze nyní vidět i na běžných zahrádkách. U nás je efekt ale silnější díky většímu množství kvetoucích rostlin. Určitě je na co se dívat,“ řekl kastelán Libor Švec.

Vnitřní expozice hospitalu loni navštívilo 53 650, což činilo z hospitalu Kuks nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v Královéhradeckém kraji. Venkovní areál ročně navštíví až trojnásobek lidí než vnitřní expozice, přičemž většina zamíří také do bylinkové zahrady. Jen za loňský rok zavítalo do venkovního areálu přes 200.000 lidí, jsou v tom započteni i návštěvníci kulturních akcí, které se v areálu během roku konají.

„Jak se lepší počasí, lidí v bylinkové zahradě přibývá, a to nás těší. Zahrada je celoročně volně přístupná, pouze na noc ji zavíráme. Vzhledem k tomu, že tu máme přes 200 druhů rostlin, tak v každém roce dochází k obměnám. Každoročně je proto vidět něco nového. Botanik i laický návštěvník si tu najde své,“ řekl Švec.

NPÚ má v kraji ve správě kromě kukského hospitalu také zámky Opočno, Hrádek u Nechanic, Náchod a Ratibořice. Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem mandatorních výdajů vedly NPÚ v letošním roce ke zvýšení vstupného, a to o deset až 30 korun. Například vstupné pro dospělého na základní prohlídkový okruh v hosptialu Kuks vzrostlo ze 160 na 190 korun. Vstup do bylinkové zahrady je zdarma.