Hradec Králové za lávku přes Labe po zdražení zaplatí téměř 170 milionů

Důvodem zdražení jsou podle města úpravy během stavby, které se nedaly předvídat. Lávku o délce 103 metrů by stavbaři měli dokončit v zimě. Lidem by měla začít sloužit začátkem března 2023.

Opoziční zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM) uvedl, že pokud by zastupitelé zdražení neschválili, tak by případný soud s dodavatelem město prohrálo a ještě zaplatilo penále. Podle Bláhy by hrozila i ztráta dotace, kterou město na stavbu získalo, a také platba pokuty bance ČSOB ve výši 15 milionů korun.