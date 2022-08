Hradec Králové opraví za 18 milionů historický železný most Bailey Bridge přes Orlici

Britský vojenský skládací most Bailey Bridge byl vyroben v roce 1944. Má délku 66 metrů. V Hradci Králové byl přes Orlici postaven v roce 1947 s tehdejší mezinárodní pomocí UNRRA. Spojuje hradecké čtvrti Slezské Předměstí a Malšovice. Hradečané mostu také říkají Železňák nebo Klapák, a to kvůli hluku, který vydával, když přes něj dříve jezdila auta. Dnes slouží chodcům a cyklistům.

Po dobu oprav mostu budou cyklisté a pěší moci využívat náhradní trasu, která povede přes Orlický most na Gočárově okruhu.

Město od května opravuje také památkově chráněný Moravský most přes řeku Orlici nedaleko centra města. Stavba za 22 milionů korun by měla být hotová v polovině října. Moravský most o délce 54 metrů pochází z roku 1914 a jeho součástí je od roku 1917 i vodní elektrárna. Generální opravu, při níž jej stavbaři rozšířili téměř o tři metry, podstoupil v letech 1993 až 1994.