Hradecký kraj má stavební povolení na Škroupův dům, chystá výzvu na jeho využití

„Kraj aktuálně chystá otevřenou výzvu na jeho využití, do které se budou moci hlásit se svými projekty obce, MASky (Místní akční skupiny), neziskové organizace a podobně. Kraj poté rozhodne o případném zahájení investice,“ řekla Martina Svatoňová z kanceláře hejtmana.

Škroupův dům ve stylu meziválečné moderny podle návrhu architekta Jindřicha Smetany svému účelu sloužil do roku 1951. Hrálo se v něm divadlo, konaly se tam taneční zábavy a plesy, místní školáci i sokolové do ní chodili cvičit. Do roku 1966 promítalo v domě kino, bývala zde také pošta, knihovna, holičství či klubovna Socialistického svazu mládeže.