Královéhradecký kraj připravuje studii na sdílení elektřiny v regionu

„Rada kraje schválila jako odrazový můstek zpracování studie pod patronací krajského Centra investic, rozvoje a inovací. Nejpozději do konce letošního roku získáme podklad pro rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu vytvořit krajské energetické společenství i to, jak by mělo vypadat a fungovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro inovace, investice a IT Pavel Bulíček (Piráti).