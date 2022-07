O Stavbu roku 2022 Královéhradeckého kraje se utká 19 uchazečů

Investorem pěti z přihlášených staveb je Královéhradecký kraj. „Cílem soutěže je seznámit veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Krajské stavby do letošního ročníku nepřihlásil kraj, ale jejich projektanti či stavitelé. Je to pro nás potvrzení, že tyto projekty splňují požadavky na funkčnost a odpovídají architektonickým trendům, aby se mohly ucházet o body u nezávislé odborné poroty,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

Další nominovanou krajskou stavbou je loni v srpnu zprovozněný vjezd do jičínské nemocnice, jehož součástí je vedle vrátnice také lékárna. Celá investice vyšla na 48 milionů korun. O přízeň poroty se bude ucházet také výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraj v Temném Dole na Trutnovsku, která zkrátila dojezdové vzdálenosti záchranářů v sanitkách do Krkonoš. Přestavba dvou původních objektů trvala od jara 2020 a kraj za ni zaplatil přes 43 milionů korun.

Stavbou roku 2022 Královéhradeckého kraje by se také mohla stát pevnost Dobrošov na Náchodsku, jejíž tříletou rekonstrukci dokončil kraj na jaře. Do turisty oblíbené památky z dob konce první republiky kraj investoval téměř 96 milionů korun. Vzniklo nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, upraveny byly i nadzemní a podzemní části tvrze, které připomínají atmosféru let 1937 až 1938. Krajskou stavbou přihlášenou do soutěže je i nový obchvat Domašína na Rychnovsku. Stavební práce na dvoukilometrovém obchvatu vyšly na 116 milionů korun.