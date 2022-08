Oprava kina Vesmír v Trutnově je ve třetině, zatím vyšla na více než 25 milionů

Stavbaři se na počátku potýkali s komplikacemi způsobenými skrytými závadami. Rekonstrukce kina, která začala loni v létě, by měla být hotová do konce jara 2023. Město se snaží získat dotaci z ministerstva kultury. Oprava památkově chráněného objektu v roce 2022 patří k největším investičním akcím třicetitisícového města.

Objekt pochází z roku 1928. Nejvýraznější změnou oproti stavu před současnou rekonstrukcí bude to, že v kině vzniknou dva sály. Kino bude mít nové sedačky a ozvučení a novou fasádu.

„Vícepráce byly dosud provedeny za zhruba 3,7 milionu korun bez DPH. Harmonogram byl narušen poté, co začaly bourací práce a objevila se řada vad, které byly skryty a které převážně pocházejí z rekonstrukce v 70. letech 20. století. Aby se mohlo pokračovat, bylo třeba přizpůsobit postup prací k odstranění těchto vad a jejich nápravě,“ řekla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

„Zbývá udělat strop malého sálu a sanovat strop velkého sálu, dokončit výtahovou šachtu z prvního do třetího patra, opravit fasádu ze strany od budovy společnosti VaK Trutnov, dodělat střešní krytinu, svody, hromosvody, vnitřní omítky a veškeré technologie včetně interiéru. Dále zbývají venkovní úpravy. Předáno do užívání musí být nejpozději do konce jara 2023,“ řekla Dědková.