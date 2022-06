Radnice v Hronově opravená za 57 milionů korun zahájí provoz koncem června

ČTK to dnes řekl starosta šestitisícového města Petr Koleta (ANO). V budově ze 30. let minulého století byl před rekonstrukcí kromě městského úřadu také hotel a restaurace s vinárnou. Nově v ní ale bude působit jen městský úřad. Před opravou byl na několika místech po městě.

Oprava začala v lednu 2021 a trvala 16 měsíců. „Stavební práce skončily k 30. květnu, nyní se budova dovybavuje nábytkem, to by mělo být hotové do půlky června. Předpokládáme, že na konci června by úřad mohl naplno začít fungovat v novém. Městský úřad bude konečně soustředěn v jedné budově,“ řekl Koleta.