Ředitel Fakultní nemocnice H.Králové požádal ministra o uvolnění z funkce

Tento krok vysvětlil i dobou působení ve zdravotnictví. „Jako lékař pracuji 52 let, myslím, že je to doba, kdy člověk může uvažovat o tom, že by trochu zvolnil. Nemocnici prospěje, když dostane mladší nové vedení. Žádné jiné důvody nemám než to, že po šesti letech ve funkci je čas, aby člověk zvažoval jestli má pokračovat, nebo jestli se může věnovat rodině a zálibám,“ řekl dnes Palička. Žádného svého nástupce ministrovi nedoporučil.