V hradeckém kraji na venkově chybí praktici, zubaři i další specializace

Samosprávy nemají dostatečné nástroje na to, jak situaci zlepšit. Proto zdravotnictví před podzimními komunálními volbami nepatří mezi hlavní volební témata. Údaje jsou z června.

„Jak by zdravotnictví mohlo být před komunálními volbami téma? Pokud by někdo z kandidátů sliboval, že sežene například zubaře, voličům by vědomě lhal. Všichni tady víme, jaká je situace. Třeba my v Žacléři marně sháníme zubaře tři roky,“ řekl starosta třítisícového Žacléře na Trutnovsku Aleš Vaníček (SNK Náš Žacléř).

Ani s dalšími základními zdravotnickými službami to není v pohraničním městě růžové. „Pediatrička a jeden praktický lékař jsou v důchodu a druhý praktik těsně před důchodem. Co bude až skončí, nevíme. Gynekologická ambulance je na vážkách kvůli stoupajícím cenám energií a podobně,“ řekl Vaníček.

Například zubaře se městu nedaří dlouhodobě sehnat, přestože radnice investovala do opravy zubařské ordinace, nabízí minimální nájem, služební byt a další výhody. Za základními zdravotnickými službami proto obyvatelé Žacléře dojíždějí do vzdálenějších měst a obcí. „Už ani v Trutnově neseženete zubaře, hodně lidí proto jezdí do Radvanic, do Červeného Kostelce nebo dokonce až do Hradce Králové,“ řekl Vaníček.

Obdobná situace je i jinde na venkově v kraji. Rok od roku se podle starosty Broumova Jaroslava Bitnara (Volba pro Broumov) zhoršuje situace i v tomto sedmitisícovém městě na Náchodsku. „Jsme daleko od větších center, takže s dostupností zdravotní péče je to tady bída. Je nedostatek praktických lékařů, pediatrů, ale i zubařů. Postupně stárnou, odcházejí a mladí nepřicházejí. V příštích několika málo letech se z toho stane katastrofa, nevidím žádné světlo na konci tunelu,“ řekl Bitnar.

Samosprávy toho podle něj příliš nezmohou. „Jestli si někdo myslí, že zubaře nalákáme na obecní byt, tak je na omylu. Samospráva je na to krátká, je to na ministerstvu zdravotnictví, je potřeba to řešit na celostátní úrovni,“ řekl Bitnar.

V Hradci Králové funguje státní Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové. Kraj má nemocnice v Trutnově, Jičíně, ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě, pod který spadá rychnovská či broumovská nemocnice. Kraj své nemocnice postupně modernizuje.

Podle hejtmanství v Královéhradeckém kraji chybějí desítky lékařů různých specializací, proto kraj zavedl v roce 2015 program stipendií a zatím se mu do zdravotnických zařízení v regionu podařilo takto získat 147 budoucích lékařů. V aktuálním akademickém roce si rozdělí na stipendiích 30 studentů posledních ročníků škol, kteří se zavázali pracovat po dokončení lékařské fakulty v kraji, částku čtyři miliony korun.