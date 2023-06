ŘSD má stavební povolení na obchvat Náchoda, město o stavbu usiluje přes 20 let

Na twitteru to dnes uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Stavební povolení je nepravomocné. Dvacetitisícový Náchod patří v hradeckém kraji k městům nejvíce zatíženým dopravou. O stavbu obchvatu město usiluje přes 20 let.

„Na stavbu 7,4 kilometru dlouhého obchvatu Náchoda aktuálně probíhá ještě majetkoprávní vypořádaní a zpracovává se zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele,“ uvedl Mátl. Letos by měl na stavbě začít archeologický výzkum. Stavební řízení pro vydání stavebního povolení zahájil krajský úřad v polovině ledna.

Starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) označil vydání stavebního povolení za zásadní zlom v celé přípravě stavby obchvatu. „Je to klíčový dokument, který stavbu zásadně posouvá a dává jí zásadní konturu. Věřím, že v příštím roce stavba začne,“ řekl Birke ČTK. Uvedl, že od ministra dopravy Martina Kupky (ODS) má ujištění, že obchvat patří mezi klíčové dopravní stavby státu. Birke dodal, že po krajském stavebním povolení na hlavní stavební objekty obchvatu by měl v příštích dnech vydat Městský úřad Náchod stavební povolení na 32 souvisejících stavebních objektů.

Výběrové řízení na stavební firmu by ŘSD podle dat v informačním letáku ke stavbě obchvatu chtělo vypsat letos. Vlastní stavba obchvatu by mohla začít na konci roku 2024 a hotová by měla být v roce 2027. Náklady na stavbu obchvatu se odhadují na 3,15 miliardy korun bez DPH.