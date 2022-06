V Deštném mají novou pec inspirovanou barokními sklárnami. Premiéra bude v srpnu

ČTK to dnes řekl ředitel deštenského Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel Bohumír Dragoun. Tavení skla dřevem tam bude 5. až 7. srpna.

„Stará pec sloužila v areálu muzea dvě desetiletí a už trochu zlobila. Tavení skla dřevem v letošním roce vstupuje do další desítky, již čtvrté, a řekli jsme si, že to chce něco nového. Nová pec je pro nás výzva a další dobrodružství,“ řekl ČTK Dragoun. Je také zakladatel experimentální středověké vesnice Villa Nova v nedalekém Uhřínově.

Nová pec má zhruba stejné rozměry jako ta předchozí, široká je asi 120 centimetrů a na délku má okolo čtyř metrů. „Na podzim byla stará pec rozebrána a byl vytvořen nový koncept, který navazuje na podobu barokní sklárny. Tedy pánvičky se sklovinou se ukrývají pod kruhovou klenbou, tak jak to známe z barokních vyobrazení. Pec je opět postavená ze šamotových cihel, spojená šamotem, který musí pomalu vyschnout, aby pec nepraskala,“ řekl ČTK Dragoun.

Na demolici staré pece a výstavbě nové pracovali dobrovolníci. „Rozšíří se možnosti výroby, budeme moci zkoušet trochu jiné věci. Nejen pro skláře, ale i pro diváky by to mělo být zajímavější,“ podotkl Dragoun.

„Jak bude nová pec pracovat, je otázkou letošního srpna, kdy v ní proběhne první tavba. Ačkoliv se to může zdát pro zkušený tým topičů a sklářů jako hračka, je to velká neznámá. Topiči se určitě pořádně zapotí, než dostanou kýžené teploty kolem 1250 stupňů Celsia. V kopuli pece by měly být umístěny tři pánvičky. V jedné bude oblíbený sklářský kmen zelené barvy na takzvané lesní sklo a ve dvou pak sklo barevné,“ sdělil Dragoun.