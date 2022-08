Vesnicí roku Královéhradeckého kraje je Žďár nad Metují, roste mu počet obyvatel

Do letošního ročníku soutěže se v Královéhradeckém kraji přihlásilo 13 obcí. Poslední dva roky se soutěž nekonala kvůli pandemii koronaviru.

Žďár nad Metují za posledních 25 let významně investoval do infrastruktury, především do rozvoje bydlení. V obci vyrostla nová čtvrť rodinných domů. „Podařilo se nám tím zastavit úbytek obyvatel a nastartovat jeho přírůstek. Před rokem 2000 zde žilo asi 420 obyvatel, dnes zhruba 680. Ve škole bylo jednu dobu jen 13 dětí, v současnosti až 55,“ řekl starosta Pavel Šubíř (nezávislý).