Bývalá tělocvična na zámku v Doksech se mění v galerii s obřími sochami z písku

Vytváří je z bezmála sto tun písku a 6000 litrů vody sochař a řezbář Tomáš Dostál známý pod pseudonymem Bosambo. Pro první výstavu připraví kolem deseti soch či scenérií tematicky spojených s regionem. Bude tam třeba podobizna císaře Karla IV., básníka Karla Hynka Máchy, fiktivních postav spojených s jezerem či komiksem Čtyřlístek nebo hrad Bezděz. Výstava bude přístupná od 1. července, řekla dnes ČTK Bosambova manželka Eva Burešová.

Nevyužívanou budovu bývalé tělocvičny si manželé pronajali od města na pět let. „Chtěli bychom každý rok dělat jiné téma výstavy. Letos to jsou významné osobnosti a zajímavosti z Doks a okolí,“ uvedla Burešová. Prostor nezvyklé galerie by měl zároveň připomínat, k čemu v minulosti sloužil. „Je to tělocvična, je to součást bývalé školy, nějaká historie, tradice, takže i ten interiér do toho směřujeme,“ řekla Burešová. Řada lidí má podle ní tělocvičnu spojenou i s hudební produkcí a zábavou. „Kdokoliv sem za námi přijede, tak říká: sem jsme jezdili na diskotéky, protože v létě tady byly diskotéky, které provozoval Václav Neckář,“ dodala.

Tvorbě soch z písku se její manžel věnuje přes 20 let. Pro svá díla používá maltový písek, neboť obsahuje jíl. Betonářský podle něj vhodný není. „Ten když vyschne, tak to je jako plážový písek u moře. To znamená, dokud je to mokré, tak to drží a jak to uschne, tak se vám to sesype,“ uvedl Bosambo.

Postup výroby sochy podle jeho slov není nijak komplikovaný. Do bednění či šalovací formy po vrstvách s pomocí mechanizace sype písek, prolévá vodou a pěchuje. „Když tu formu naplníte, dáte druhou formu a plníte ji do výšky, do které potřebujete,“ uvedl. Upěchovaný písek pak do potřebných tvarů odřezává odshora, kdy zároveň postupně odebírá jednotlivé formy. „A takhle postupujete až dolů a modlíte se, aby vám s poslední formou ta socha nespadla,“ dodal. Při vytvarování soch používá zednické nástroje a různé špachtle, případně houbu či štětec na očištění.

Práce na jedné velké soše z písku mu trvá zhruba deset dnů. Ne všechny budou do 1. července hotové, což je i záměr. Cílem výstavy je také ukázat, jak tato díla vznikají. „Protože i proces tvorby je velmi zajímavý,“ uvedla Burešová.