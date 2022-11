České dráhy uzavřou pokladnu na nádraží v Turnově. Kraj ji dál nechce dotovat

Jízdní doklady pak bude možné zakoupit po nástupu do vlaku Českých drah u průvodčího bez manipulační přirážky, sdělil na dotaz ČTK mluvčí Českých drah Emanuel Vittek.

Podle náměstka pro dopravu Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) se i Liberecký kraj už několik let snaží přesvědčovat cestující na železnici, aby nakupovali jízdenky přímo ve vlaku u průvodčího. Jízdenka je bez jakékoliv přirážky, a pokladnu tak na nádraží lidé vůbec hledat nemusejí. Mohou jít podle hejtmanova náměstka přímo do vlaku, posadit se na vybrané místo a po příchodu průvodčího požádat o svůj lístek. Tak to funguje i ve stanicích, kde pokladny vůbec nejsou.