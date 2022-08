Festival skla v Liberci navštívily tisíce lidí, zrušený trh bude možná za měsíc

Cílem týdenní akce bylo ukázat, že Liberecký kraj má ve světě unikátní postavení, co se týče sklářské a bižuterní výroby a výroby šperků. Napříč krajem je zhruba 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol. Crystal Valley Week oživil ulice v Liberci skleněnými instalacemi, lákal na živou výrobu, návštěvníkům se otevřely běžně nepřístupné prostory, městem jezdila křišťálová tramvaj. Ne vše dnes skončilo. „Máme výstavy, které budou pokračovat v následujících 14 dnech, ať je to Ricardo Hoinef a jeho výstava v Malé výstavní síni nebo expozice Lasvitu v Linserce,“ uvedl Pastva. Do 7. září potrvá výstava děl Bořka Šípka a Jiřího Pačinka v kavárně Pošta a až do konce října bude před krajskou knihovnou výstava zaměřená na sklářské osobnosti z kraje.