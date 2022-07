K plánované revitalizaci parku u muzea dostal Liberecký kraj deset připomínek

Park obnovu nutně potřebuje, některé stromy jsou ve špatném stavu a jsou dokonce nebezpečné, jak nedávno ukázal pád větve z jedné z borovic. Podoba parku by se měla vrátit víc k původní koncepci prostoru, řekl dnes ČTK Přemysl Krejčiřík z Ateliéru Krejčiříkovi, který projekt připravil.

„Je tady 62 stromů, ty mají 120 let, stárnou spolu, my chceme vysadit 17 nových stromů, 11 stromů se vykácí a tím zhruba třetina budou stromy nové. Vyřešíme to, že voda, která sem spadne, se zasákne a zbytek stromů a vegetace bude mít dostatek vláhy. Dáme sem nové květiny, ten park ožije,“ popsal záměr architekt. Dláždění zalité v betonu nahradí dlažební kostky uložené v zásypu, který umožňuje zasakování vody, obnovou projdou parkové cesty, přibude vodní prvek, s nímž se počítalo už na konci 19. století.