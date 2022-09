Koupaliště v České Lípě postaví sdružení Metrostav DIZ a CL-Evans za 293 milionů

Stavba začne příští rok na jaře, první návštěvníky by mělo koupaliště přivítat v letní sezoně 2024. „Kdybychom se stavbou začali bezprostředně po podpisu smlouvy, měli bychom hotovo až na podzim 2023, tedy mimo koupací sezonu. Areál už by ale byl v provozu a my bychom zbytečně přišli o měsíce záruční doby. Proto jsme samotný start prací posunuli až na jaro 2023, abychom koupací sezonu v roce 2024 už bezpečně stihli,“ doplnil místostarosta Martin Brož (ANO).