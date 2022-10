Liberecká stavební škola zateplila první z Valdštejnských domků. Má tam kabinety

Práce provedli studenti pod vedením pedagogů. Novinářům to dnes řekl ředitel školy Radek Cikl.

Torza tří patrových hrázděných domů se strmou střechou z šindele stojí ve Větrné uličce u Sokolovského náměstí. Řadí se k nejstarším stavbám v Liberci. Nesou přízvisko Valdštejnské, i když se stavěly až v letech 1678 až 1681, tedy skoro půl století po vévodově smrti. Vzhledem ale připomínají původní zástavbu libereckého Nového Města, založeného Albrechtem z Valdštejna v letech 1622 až 1634.

V uličce bývalo původně po obou stranách dohromady 11 domků, dochovaly se částečně tři. Za to vděčí právě střední škole, která sídlí v sousedním Appeltově domě od roku 1953. V 70. letech minulého století už byly Valdštejnské domky v havarijním stavu a město na ně dokonce vydalo demoliční výměr. Díky úsilí školy se ale podařilo zachovat alespoň část z původních roubených domů a zakomponovat je do přístavby stavební průmyslovky. Škola je od té doby částečně využívala jako kabinety, podmínky pro učitele ale hlavně v zimě byly neúnosné. „Když bylo venku minus 21, mezi okny minus osm a a tady uprostřed (místnosti) nula. Většina kolegů, která tady měla kabinet, utíkala do sborovny,“ řekl novinářům pedagog školy Karel Vitouš, který tam měl také kabinet.

Vitouš je autorem projektu zateplení Valdštejnských domků, který schválili i památkáři. Jako izolační materiál vybral Vitouš konopí, pro zateplení se použila osmdesátimilimetrová vrstva. „To má tu vlastnost, že i když by šla vlhkost do dřeva, tak ji konopí zachytí, uchová v sobě a zas vydýchá zpátky,“ uvedl Vitouš. Navrch pak studenti školy nanesli takzvaně tradiční, tedy jílovou, omítku o tloušťce 2,25 milimetru. „Navraceli jsme se k tomu, jak se to dělalo dříve,“ uvedl vedoucí odborné praxe na škole Vítězslav Šrůtek.

Zatím je hotový první z Valdštejnských domků, postupně podle ředitele školy zateplí i zbývající. Zateplení jednoho domku stojí řádově desítky tisíc korun. Do budoucna by škola chtěla jeden z domků využít jako muzeum, v němž by se shromažďovaly školní pomůcky. V dalším by chtěla vytvořit zázemí pro členy či předsedy maturitních komisí.

Na opravě historických hrázděných domů škola pracuje postupně. Před několika lety se dělaly bezmála za milion korun záchranné práce, řemeslníci vyměnili střechy, staticky zajistili krovy a zakotvili je k sousednímu zděnému domu. Opravu podstoupili i hrázděné fasády.