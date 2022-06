Muzeum v Semilech vystavuje neznámé obrazy Komárka i jeho přítele Němce

Výstava bude v muzeu takřka přes celé letní prázdniny, do 28. srpna. „Výstavu zhruba 40 děl doplňujeme i keramickými vázami a talíři Miloše Šedivého, který s Vladimírem Komárkem ‚komárkovsky‘ laděnou keramiku vytvářel a pojilo je také osobní přátelství,“ dodal Šnaiberk.

Komárek je patrně nejznámější semilský výtvarný umělec. Na Semilsku se narodil v roce 1928 a znovu tam pak žil od 60. let. Nazýval se malířem Pojizeří a byl nejen známým malířem a grafikem, ale také vyhledávaným ilustrátorem, glosátorem a literátem. Známé jsou jeho ilustrace k Máchově Máji či Hrubínově Romanci pro křídlovku. Výstava se koná 20 let od Komárkova úmrtí a zároveň jako připomínka 100 let od narození Němce, který zemřel v roce 2000.