Nová inscenace Naivního divadla v Liberci se odehrává v říši vyhynulých zvířat

Jde o dobrodružnou loutkovou hru, ve které se dvojice hlavních hrdinů vydá na fantazijní výpravu do říše vyhynulých zvířat, a to až na daleký ostrov Mauricius. V tiskové zprávě o tom za divadlo informovala Jana Pittnerová.

Inscenaci z pera Borise Jedináka určenou divákům od pěti let připravuje tvůrčí tým nastupující generace divadelníků. Konkrétně jsou to absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU v čele s režijní dvojicí Viktorií Vášovou a Štěpánem Gajdošem. Výpravy se ujaly scénografky Tereza Havlová a Veronika Traburová.

Inscenace zavede diváky do fantazijního světa dvou dětí – sourozenců, kteří kouzlem vlastní představivosti oživí ptáka Doda a snaží se jej zachránit před hlídačem a ředitelkou muzea. „Ti již dávno zapomněli, co znamená snít, a raději by Doda viděli jako exponát,“ uvedla Pittnerová. Muzeum se pro děti stává prostředím dobrodružné hry, ve které se ve vitrínách a depozitních skříních skrývají mauricijské pralesy a nebezpečná zvířata. Premiéru bude mít inscenace tuto sobotu od 17:00.