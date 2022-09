O osudu vyhořelých Slunečních lázní v Jablonci rozhodne až nové vedení města

„Výsledek je ten, že na stole je několik variant, co tam bude. Buď replika toho, co tam stálo, nebo něco nového ve stylu projektu Atelier 4, který má jediný platné územní rozhodnutí, anebo tam bude stát něco úplně jiného, na co se vyhlásí architektonická soutěž. Rozhodnutí vynese až nové zastupitelstvo,“ řekla mluvčí radnice Jana Fričová. Nové zastupitelstvo vzejde z komunálních voleb, jež budou za dva týdny.