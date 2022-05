Parkování v centru Jablonce nad Nisou omezila stavba retenční nádrže

Dešťová voda by měla být v budoucnu odvedena do retenční nádrže a odtud do nedaleké Lužické Nisy. Vlastní retenční nádrž bude doplněna o sedimentační prostor pro předčištění vod a také o prostor, ve kterém bude akumulována voda pro zpětné využití. Projekt kritizují opoziční zastupitelé. Podle Jakuba Chuchlíka (Piráti) je záměr zastaralý a město by si zasloužilo lepší řešení, které by umožnilo ve větší míře zasakování vody přímo v lokalitě místo toho, aby byla jen zadržena a pak odvedena do řeky.