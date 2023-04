Přepravu kola v cyklobusech si mohou turisté v Libereckém kraji rezervovat

Zatím mohou rezervaci pro přepravu kola využít cestující v Jizerských horách na víkendových linkách 395 a 795 z Liberce přes Bedřichov a Jablonec nad Nisou do Turnova a z Jablonce nad Nisou přes Bedřichov, Josefův Důl, Tanvald a Souš na Jizerku, do obou se vejde 19 kol. ČTK o tom dnes informoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

„Evidujeme náměty cestujících a jejich obavy o to, zda se s jízdní kolem do autobusu opravdu vejdou, proto na takzvaných Jizerských cyklobusech zavádíme ve spolupráci s dopravcem BusLine rezervační systém,“ doplnil Otto Pospíšil, jednatel společnosti Korid LK, která je koordinátorem dopravy v Libereckém kraji. Místo pro kolo je možné si rezervovat za 15 korun prostřednictvím rezervačního systému AMS (automatizovaný místenkový systém). Systém bude ve zkušebním provozu, zkušenosti v Koridu LK vyhodnotí a následně rozhodnou, zda a jakým způsobem rezervační systém rozšíří.

„Turistiku v Libereckém kraji podporujeme dlouhodobě a jako každý rok startujeme na přelomu dubna a května provoz sezonních spojů. Většina těchto speciálních linek navíc umožňuje přepravu jízdních kol,“ doplnil náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). V sobotu tak poprvé vyjedou i víkendové cyklobusy z Liberce přes Výpřež do Stráže pod Ralskem a Mimoně, které poberou až 30 kol. Rezervace pro kolo tam ale zatím možná není stejně jako ve víkendových autobusech z Jablonce nad Nisou přes Malou Skálu do Turnova, kam lze ale naložit jen pět bicyklů.

Až 30 kol je možné naložit také do cyklobusů, které v sobotu poprvé vyjedou z Frýdlantu přes Raspenavu, Hejnice a Bílý Potok na Smědavu, jen pět kol poberou víkendové autobusy na trase z Turnova přes Klokočí a Koberovy do Železného Brodu. V sobotu vyjede letos poprvé také víkendový turistický autobus z Mšena přes Blatce a Dubou do Doks, zatím ale kola přepravovat nebude, to bude možné až od července s kapacitou až 20 bicyklů.