Turistům se otevřela Hřebenkovka, stokilometrová trasa Českým Švýcarskem

Hřebenovka je určena pouze pěším. Na rozdíl od původní hřebenovky, která vedla od Pradědu až k Aši, není přímá, ale klikatí se. Zvolena je tak, aby propojila co nejvíce pozoruhodných míst. Po cestě si lidé užijí výhledy na Labský kaňon, projdou se i přes Malou Pravčickou bránu nebo skalní hrad Šaunštejn. Součástí trasy je například Kyjovské údolí a nejstarší naučná stezka v ČR zvaná Köglerova.

Trasa měří 100 kilometrů a začíná v Petrovicích, vede přes skalní města Rájec a Ostrov, na nejvyšší stolovou horu v zemi Sněžník a dál do Děčína a Růžovým hřebenem do Hřenska až po Šébr. Nejkratší ze šesti etap má 11 kilometrů. „Při plánování jsme se snažili, aby dálková cesta vedla hlavně po terénu s přírodním povrchem a zároveň byla co nejméně v souběhu s automobilovým a cyklistickým provozem. Díky tomu se bude ucházet o evropský certifikát kvality, kterým se doposud pyšní 22 tras v Evropě a jen jediná v Česku,“ uvedl předseda Klubu českých turistů Jiří Homola.