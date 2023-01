Se stavbou další části obchvatu České Lípy chce ŘSD začít v letošním roce

Na dotaz ČTK to dnes uvedla severočeská mluvčí ŘSD Dana Zikešová. Přeložka silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava bude zhruba 1,5 kilometru dlouhá, řidiči by se po ní měli projet za dva roky.

Česká Lípa je se 37 000 obyvateli jedním z mála větších měst, která nemají obchvat a jímž projíždějí kamiony. Středem České Lípy po silnici I/9 denně projede přes 14 000 aut, po Děčínské ulici až 25 000 aut za 24 hodin. O obchvatu, který měl odvést dopravu mimo zástavbu, se mluví od 90. let. Stavba má ale také odpůrce, kromě ekologických organizací, se proti ní postavili například lidé ve Slunečné nebo Skalici u České Lípy. Obávají se poškození přírody, velkého zásahu do krajiny, rozdělení obhospodařovaných pozemků a také zátěže pro obyvatele v blízkosti plánované silnice.

Žádnou významnou dopravní úlevu dokončený úsek městu nepřinesl, příprava toho navazujícího navíc musela začít znovu. „Předpokládáme, že přibližně za šest měsíců bychom mohli znát vítěze soutěže a stavbu ještě letos zahájit,“ doplnila Zikešová. Dostavba obchvatu je rozdělená do dvou etap, na první úsek Dubice - Dolní Libchava naváže ještě druhý přes deset kilometrů dlouhý úsek z Nového Boru do Dolní Libchavy, který podle odhadů přijde na více než 1,627 miliardy korun. Práce na navazujícím úseku by měly začít v roce 2025 hotovo má být do roku 2028.