Soutěž na dostavbu další části obchvatu České Lípy chce ŘSD vypsat ještě letos

Pokud vše dobře půjde, mohly by práce na 1,5 kilometru dlouhém úseku z Dubice do Dolní Libchavy začít v příštím roce. Záležet také bude na tom, zda se pro nákladnou stavbu podaří zajistit financování, řekl ČTK generální ředitel ŘSD Radek Mátl při zahájení prací na rozšíření silnice I/9 u Nového Boru.

Obchvat by měl po dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu mimo hustě obydlené oblasti. Práce na projektu začaly už v roce 2008 výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Sosnové. Podle původních plánů měla první auta po novém obchvatu projet už před šesti lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), stejně jako dalších 11 projektů. Dokončena zůstala část první etapy, která končí na začátku České Lípy v Dubici. Žádnou významnou dopravní úlevu to tak zatím městu nepřineslo.

Náklady na první část obchvatu z Dubice do Dolní Libchavy odhaduje ŘSD při současných cenách stavebních prací a materiálů na bezmála miliardu korun, ještě o půl miliardy dražší by měl být navazující úsek z Dolní Libchavy do Nového Boru. Tam ale zatím příprava vázne, ŘSD nezískalo výjimku, kterou na stavbu žádalo kvůli zásahu do biotopů zvláště chráněných organismů. Projekt chce ŘSD upravit. „O výjimku budeme znovu žádat,“ doplnil ředitel liberecké Správy ŘSD Jan Wohlmuth.