V České Lípě budou s veřejností jednat o přejmenování ulic Moskevské a Ruské

Po více než dvouhodinové diskusi ve středu 6. dubna zastupitelé na mimořádném jednání usnesení o přejmenování ulic zrušili většinou 13 hlasů z 22. Radě města uložili zřídit místopisnou pracovní skupinu a starostce uspořádat veřejné projednávání. Proti přejmenování vznikla ve městě také petice, pod kterou se už podepsalo přes 1100 lidí. V diskusi na mimořádném zastupitelstvu zazněly také výzvy, aby město vyhlásilo ke změně názvů ulic referendum. To ale Volfová odmítla s upozorněním, že by to trvalo příliš dlouho a navíc by to bylo příliš drahé.