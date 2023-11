V Klenotnici muzea v Turnově bude měsíc vystavená souprava granátových šperků

„Je to souprava vyrobená ze čtrnáctikarátového zlata a je do ní zasazeno symbolicky 70 českých granátů unikátní velikosti, které jsme shromažďovali v řádu let. V tomto případě jsou to pantloky sedm krát pět milimetrů, což jsou kameny už raritní velikosti, protože české granáty jsou drobné a kameny nad šest milimetrů jsou již velmi vzácné,“ řekl Tvrzník. Za rok podle něj získají ze svých nalezišť jen několik takto velkých drahokamů.