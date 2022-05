Vodojem Horská v Liberci bude dražší, cena stavby se blíží k 75 milionů

Vodojem s přivaděčem je v blízkosti kamenolomu, kde se těží žula. Na tvrdší stav podloží se přišlo až při výkopových pracích, což si vyžádalo i použití takzvané skalní frézy, s čímž stavební firma původně nepočítala. „Když to řeknu laicky, my jsme předpokládali, že budeme pokládat čtyři trubky denně, což je nějakých 20 metrů, ale pohybovali jsme se v některých úsecích, například v ulici Kovařovicova, po dvou až třech metrech,“ řekl Vladimír Šebesta, jednatel firmy Šebesta VHS, jež stavbu provádí.

Ani tyto komplikace by ale neměly ohrozit plánový termín dokončení, což je letošní prosinec. Dokonce to vypadá, že by stavba mohla být hotova dříve. V projektu se počítá s vybudováním zhruba pěti kilometrů vodovodního řadu, včetně více než dvoukilometrového přivaděče, který vodu do vodojemu Horská přivede z vodojemu Orion. „Máme v zemi řádově 4,8 kilometru, čili zbývá 200 metrů,“ uvedl Šebesta. Podle něj zbývá ještě dostavět i vodojem se dvěma zásobníky, každý o objemu 250 metrů krychlových. Letos se také bude dělat 54 vodovodních a devět kanalizačních přípojek k domům.

Na špatné zásobování vodou si obyvatelé v lokalitě Horská stěžují už bezmála čtvrt století. „V ulici Divoká máme všichni studny. Dva tři roky nazpátek, když bylo velké sucho a nepršelo, tak jsme byli bez vody, takže my tady tu akci vítáme,“ řekla Miriam Janů bydlící v Divoké ulici. Na zahradě má už druhou studnu, první, kopaná do hloubky 2,8 metru, vyschla v roce 2006, nyní má třicetimetrový vrt.

Náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj) dnes uvedl, že se tím zabývali opakovaně, ale potíž je v tom, že ulice nemá standardní odvodnění s klasickými kanály. „Pokud bychom chtěli udělat to nejlepší finální řešení, takové to městské řešení, abyste viděli asfalt, tak bychom museli položit klasickou dešťovou kanalizaci, která to v tomto úseku ale enormně prodražuje. Bavíme se o nějakých 15 milionech korun jen na tento krátký úsek,“ řekl Šolc. Podle něj sice chtěli tuto investici zařadit do letošního rozpočtu, ale nezbyly na ni peníze. „Takže postupujeme tak, aby komunikace byla spravená, byla zpevněná, byla uvedena do lepšího stavu než byla před tím, nicméně na to úplně špičkové, prémiové řešení v současné době město nemá peníze,“ dodal Šolc. Zároveň ale dnes vedení města přislíbilo obyvatelům Divoké ulice, že se tím budou ještě zabývat.