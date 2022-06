Vstupné do bazénu v Liberci zdraží a vstupenky budou minimálně na dvě hodiny

Nově se už nebudou prodávat vstupenky na kratší dobu, nebude ani celodenní a zrušený bude i bonus 20 minut navíc určený na převlékání v šatnách. Jedním z hlavních důvodů ke změnám ceníku bylo jeho zjednodušení. „Vy řeknete, že vstupné stoupne, ale když to rozpočítáte do jednotlivých minut a musíte do toho započítat i ty bonusové minuty původního ceníku, tak on to zas takový rozdíl není,“ uvedl provozní ředitel Bazénu Liberec Leoš Borkovec.

V ceníku, jehož platnost skončí dnešním dnem, jsou pro pracovní dny různé ceny pro vstup do bazénu dopoledne, odpoledne i večer. „Původní ceník byl strašně rozsáhlý a dlouhá léta nebyl aktualizovaný,“ uvedl Borkovec. Podle něj už nebude od července ani rozdílná cena pro vstup do bazénu a do fitness centra, které je součástí plaveckého stadionu. „Sjednotili jsme vstupné a je nám jedno, jestli bude člověk hodinu v bazénu a hodinu v posilovně anebo obráceně,“ dodal Borkovec.

V základním ceníku bude jen vstupné na dvě a tři hodiny. Lidé si tak nebudou moci koupit vstupenku do bazénu jen na 60 minut, která stála dospělého od 70 do 85 korun. „O hodinu nebyl až takový zájem,“ řekl provozovatel bazénu. K dostání už nebude vstupenka ani na 90 minut ani celodenní pro dospělého za 140 korun. „A to z toho důvodu, že když k nám přišel člověk na celý den, tak nám celý den zabíral skřínku, a my jsme se dostávali do situací, kdy jsme nově příchozím návštěvníkům nemohli nabídnout skříňku. Takže jsme už třikrát zavírali areál na dvě až tři hodiny,“ uvedl Borkovec.

Celodenní vstupenka bude dál k dispozici jen v letním období pro vstup do bazénu přes venkovní část areálu zvanou sluneční louka, což ale bude bez nároku na šatní skříňku uvnitř.

Novinkou v ceníku bude podle Borkovce rodinné vstupné. Určené je maximálně pro dva dospělé a až čtyři děti. Dvě hodiny v bazénu vyjdou v pracovním dnu na 300 korun a o víkendu 400 Kč, tříhodinová bude o 100 korun dražší.