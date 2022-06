Získání lanovky na Ještěd do vlastnictví Liberce nemá podporu zastupitelů

Podporu ale zatím nemá ani mezi koaličními partnery, což je ODS a ANO. „Lanovka je pro liberecké občany i vzhledem k turistickému ruchu velké téma, ale o jejím dalším osudu musí rozhodnout především její současný vlastník, a to České dráhy. Nelze si v tuto chvíli brát lanovku jako populistické téma s tím, že město Liberec se postará,“ uvedla radní a předsedkyně zastupitelského klubu ANO Šárka Prachařová. Město by podle ní mělo situaci zatím spíše monitorovat. „Pokud se bude jednat o případném prodloužení lanovky, dovedeme si představit jednání například o vkladu pozemků města, úpravách územního plánu a tím pádem o procentuálním podílu města,“ dodala.

Občanští demokraté za možné řešení považují vznik společnému podniku, například s Českým drahami, krajem a privátním sektorem. „V každém případě by měl být zvolen takový model, který by co nejméně zatížil rozpočet města,“ uvedl radní a lídr ODS pro podzimní komunální volby v Liberci Petr Židek. I podle něj by se město mohlo podílet vložením svých pozemků a legislativní pomocí.