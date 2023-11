Adventní městečko ve Frýdku-Místku nabídne promítání pod širým nebem

Akci tradičně zahájí slavnostní rozsvícení vánočního stromu. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Musálková Jeckelová.

Adventní městečko nabídne návštěvníkům například odpolední hudební program, víkendové pohádkové divadelní představení, adventní dílny a další atrakce. Otevřeno bude až do soboty 23. prosince. „Na náměstí Svobody vystoupí v programu folklorní soubory, základní umělecké školy, cimbálové muziky a řada regionálních i místních kapel a interpretů. Koncertovat lidé uslyší například kapelu Buty, Markétu Konvičkovou s kapelou nebo třeba výbornou slovenskou kapelu The Backwards hrající hity slavných The Beatles,“ uvedla Linda Hartenbergerová z pořádající městské společnosti KulturaFM. Návštěvníky také čeká vystoupení letošních vítězů Beskydského slavíka či celorepubliková akce Česko zpívá koledy, ke které se město pravidelně každý rok připojuje.