Bohumín chystá dražbu kol nevyzvednutých z cykloboxů

Město se před časem rozhodlo, že od září zpřísní pravidla pro fungování těchto cykloboxů. Lidé je využívají jako sklady a dlouhodobě je blokují. ČTK to řekla mluvčí radnice Jana Končítková.

„Na rozdíl od jízdních kol, která nabízíme v dražbě ztrát a nálezů, jsou tato kvalitnější a v lepším technickém stavu. Některá z nich jsou značková, velmi dobře vybavená a jejich pořizovací cena musela být dost vysoká. O to víc zarážející je, že se k nim nikdo celé měsíce nehlásí,“ uvedla vedoucí organizačního odboru radnice Mirka Šmídová. Všechna kola, k nimž se majitelé nehlásí, ocenila komise, aby u nich mohla být stanovena vyvolávací cena, která bude od 500 až po 5000 korun.

Město provozuje 72 cykloboxů u hlavní budovy železniční stanice téměř dva roky. Pokud uživatel překročí časový limit 22 hodin, schránka se automaticky zablokuje a majitel dopravního prostředku musí kontaktovat městskou policii. Ta mu za poplatek kolo vydá. Pokud si někdo obsah zablokovaného cykloboxu nevyzvedne ani do týdne od provedení kontroly městskou policií, strážníci schránku vyklidí a odvezou věci na radnici. Chce-li je vlastník získat zpět, musí prokázat vlastnictví uloženého předmětu a uhradit poplatek 500 korun.

„Pokud se nám uživatel boxu neozve ani po měsíci, s věcí nakládáme, jako by byla opuštěná. V praxi to znamená, že méně hodnotné předměty zlikvidujeme, ty cenné jdou do dražby,“ řekla Lucie Oršulíková z Odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice. Ani po zveřejnění informace o plánované dražbě se většina majitelů kol neozvala, šlo pouze o jednotlivce.