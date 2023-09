Tradiční podzimní výstava v Kroměříži ukáže stovky let staré bonsaje

S bonsajemi je podzimní etapa výstav Floria spojená dlouhodobě. „K vidění bude jedinečná kolekce bonsají, jejichž stáří dosahuje až 600 let. Autor expozice, Josef Valuch, je zkušený sběratel a jeho sbírka nemá co do počtu i stáří jednotlivých bonsají v Evropě obdobu. Bude to podívaná jak pro bonsajové nadšence, tak i pro ty, kteří chtějí jejich krásu zatím jen obdivovat a vychutnávat,“ uvedl ředitel výstaviště Pavel Konečný.