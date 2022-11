Chátrající budova Bredy v Opavě už nebude přístupná veřejnosti

Loni mohli lidé do budovy během Vánoc vstoupit. Ještě v letošním roce se tam scházeli zájemci, kteří společně hledali další využití bývalého obchodního centra. Tyto aktivity ale už v souvislosti se stavbou skončily. „Jde již o staveniště. Takže by bylo nebezpečné do budovy pouštět veřejnost,“ uvedl Konečný. Dodal, že v minulých měsících se například opravovala část střech. Posloužily na to peníze z veřejné sbírky.