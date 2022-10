Z ostravského letiště v Mošnově se bude do Varšavy a Londýna létat i přes zimu

Společnost Letiště Ostrava to dnes oznámila v tiskové zprávě. Loňskou zimu se z Mošnova létalo jen do Londýna, linka do Varšavy byla kvůli koronavirové pandemii pozastavena.

Letové řády na obou pravidelných linkách se od neděle změní. „Společnost LOT Polish Airlines bude i nadále mezi Ostravou a Varšavou létat pětkrát týdně. Novinkou je přesun pondělního poledního příletu z Varšavy na 00:15. Letadlo bude zpět odlétat v pondělí v 05:20,“ uvedla firma.

Ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský uvedl, že letový řád je sestaven tak, aby bylo dostupných co nejvíce žádaných destinací. „Například z Ostravy do New Yorku nebo do Toronta cestující doletí pohodlně již za 12 hodin. Časově výhodné cestování je také do evropských měst, jako jsou Brusel, Amsterdam, či Paříž, kam se cestující dopraví v rámci tří čtyř hodin,“ uvedl Radkovský.

Na trase Ostrava - Londýn bude společnost Ryanair nově létat ve čtvrtky a neděle. „Nový letový řád na lince do Londýna s odletem ve čtvrtek odpoledne a návratem v neděli v dopoledních hodinách bude vyhovovat všem skupinám cestujících na obou stranách linky: jak těm, co cestují za prací, tak cestujícím, kteří se chystají na prodloužený víkend,“ uvedl obchodní ředitel letiště Juraj Toth.

Přes letní sezonu nabízelo ostravské letiště také lety do 16 destinací v Řecku, Egyptě, Bulharsku, Tunisku, Turecku a Španělsku. Až do 23. listopadu se ještě létá do egyptských destinací Marsa Alam a Hurghada. Z letiště létají rovněž pravidelné nákladní spoje do Německa a Asie.