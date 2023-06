FN Ostrava má jako první v ČR certifikát za léčbu rakoviny děložní sliznice

Evropská společnost gynekologické onkologie (ESGO) ji tak ocenila za vysokou úroveň poskytované péče. Novinářům to dnes řekl zástupce přednosty kliniky Jaroslav Klát. Ročně nemocnice pečuje zhruba o stovku pacientek, které mají rakovinu děložní sliznice.

Onemocnění patří k nejčastějším zhoubným nádorům pohlavních orgánů, ročně v Česku postihne zhruba 1900 pacientek a jejich počet stále vzrůstá. „Obdrželi jsme certifikát Center of Excellence od ESGO, což je odborná společnost, která se snaží o to, aby všechny ženy v Evropě s gynekologickými malignitami (zhoubnými nádory) měly odpovídající péči na evropské úrovni, tedy aby ta péče byla stejná ve Francii, Německu nebo třeba České republice. Aby se toho dosáhlo, snaží se vypíchnout ta centra v regionech, která ční nad běžnou úrovní,“ uvedl Klát.

Dodal, že k získání certifikátu je třeba splnit řadu podmínek. „Musíte mít v první řadě velký počet pacientek a musíte je odoperovat podle nejnovějších standardů, to znamená laparoskopicky nebo roboticky. Musíte mít přístrojové vybavení, ale i odborníky, kteří mají atestace a jsou školeni. Mimo to musíte být zapojeni do mezinárodních vědeckých projektů a musí tam být i nějaká publikační činnost,“ řekl Klát.